بعد وصول الاقتصاد العالمي لمرحلة الركود، رسالة قوية من ساويرس لـ ترامب

كشف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، أن الاقتصاد العالمي يدخل حاليًا مرحلة الانكماش، أو الركود، موجهًا رسالة إلى البنك الفيدرالي الأمريكي، طالبه فيها بالتحرك إزاء حالة الركود التي يدخلها الاقتصاد العالمي.

رسالة ساويرس لترامب لدخول الاقتصاد العالمي مرحلة الانكماش

كما وجه المهندس نجيب ساويرس رسالة قوية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالبه فيها بالتراجع عن قراراته الخاصة بالرسوم الجمركية، التي فرضها على العديد من دول العالم، والتي أصابت العالم بحالة من التوتر المتصاعد، وأدت لحرب تجارية وخاصة بين الصين وأمريكا.

وقال المهندس نجيب ساويرس في رسالته لترامب والفيدرالي الأمريكي: "رسميًا، الاقتصاد العالمي يدخل في مرحلة انكماش... على الاحتياطي الفيدرالي أن يتحرّك! على الرئيس ترامب أن يُراجع حربه على الرسوم الجمركية!".

تراجع الناتج المحلي لأكبر اقتصاد في العالم

جدير بالذكر أن التقارير الاقتصادية كشفت انكماش الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 0.3%، خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث سارعت الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر أكبر اقتصاد في العالم، إلى استيراد السلع تحسبًا لنشوب حرب تجارية، أطلقها دونالد ترامب.

وجاءت حالة الانكماش أسوأ من توقعات الاقتصاديين، حيث تم تسجيل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنمو قدره 2.4%، وتم تسجيل ذلك في الربع الرابع من العام السابق، ويُعتبر هذا أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي منذ عام 2022.

انكماش الاقتصاد الأمريكي، فيتو



ويرجع الاقتصاديون أسباب الانكماش بشكل رئيسي إلى تسابق الشركات الأمريكية على شراء السلع من الخارج، مع فرض الرسوم الجمركية الواسعة، حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، يوم الثلاثاء الماضي، أن العجز التجاري في السلع بلغ مستوى قياسيًا في شهر مارس الماضي، بحسب تقرير "فاينانشال تايمز".

وعلق الرئيس دونالد ترامب عبر شبكته "تروث سوشيال Truth" على الأرقام الواردة في التقرير، فقال: "لا علاقة لها بالرسوم الجمركية"، وحمل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن المسئولية قائلًا: "أنا لم أبدأ حتى 20 يناير... عندما يبدأ الانتعاش، سيكون غير مسبوق. فقط تحلَّوا بالصبر!".



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