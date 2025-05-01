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ثقافة وفنون

حفل توقيع "موسوعة الأديان العالمية" للدكتور محمد الخشت بمعرض أبو ظبي للكتاب

موسوعة الأديان العالمية،
موسوعة الأديان العالمية، فيتو

تحتضن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، غدا، حفل توقيع "موسوعة الأديان العالمية" للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة السابق، وأحد أبرز المفكرين العرب في مجال فلسفة الدين، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً.

أضخم عمل فكري ومعرفي

وتُعد الموسوعة، الصادرة في ستة أجزاء شاملة، أضخم عمل  فكري ومعرفي في العالم العربي يشمل كافّة الاديان الكبرى والصغرى ويسعى إلى تقديم معالجة غير تقليدية لقضايا الأديان، تتجاوز السرد التاريخي أو التفسيرات الدينية التقليدية، لتغوص في التفاعلات العميقة بين الأديان والفكر الفلسفي والعلوم الإنسانية والطبيعية، وتقدم منظورًا نقديًا وتحليليًا يعيد التفكير في العلاقة بين الدين والعقل، وبين التنوع الديني والتعايش الإنساني.

 

 

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت صاحب إنتاج فلسفي وأكاديمي غزير، حيث بلغت مؤلفاته: 98 كتابا وتحقيقا وبحثًا علميًا محكمًا، منها: 43 كتابا منشورا، و24 كتابًا محققًا من التراث الإسلامي، وله  31 من الأبحاث العلمية المحكمة المنشورة. وصدر أول كتاب منشور له عام 1982 ومن أهم مؤلفاته: نحو تأسيس عصر ديني جديد، تطور الأديان، مدخل إلى فلسفة الدين، للوحي معان أخرى، الإسلام والوضعية في عصر الأيديولوجية، المعقول واللامعقول في الأديان، أخلاق التقدم، أسس بناء الدولة الحديثة، صراع الروح والمادة في عصر العقل، العقل وما بعد الطبيعة، مفاتيح علوم الحديث، الدليل الفقهي، ومن أهم تحقيقاته للتراث: تمييز الطيب من الخبيث فيما اشتهر على ألسنة الناس من الحديث، والفرق بين الفرق، وكتاب المنهيات. وترجمت بعض أعماله إلى لغات أخرى مثل (الألمانية والإنجليزية والفرنسية والأندونيسية وبعض اللغات الأفريقية).

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معرض أبو ظبي معرض أبو ظبي للكتاب محمد عثمان الخشت الدكتور محمد عثمان الخشت

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