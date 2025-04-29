إصابة 9 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالشرقية (صور)

شهدت محافظة الشرقية حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بطريق “العاشر- بلبيس"، ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم للمستشفى الجامعي بالعاشر من رمضان لتلقي العلاج اللازم.

نزيف الأسفلت مستمر، إصابة 9 عمال في حادث مروري بالعاشر من رمضان

تلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 9 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس 26 راكبا وسيارة ملاكي بطريق “العاشر- بلبيس” بسبب السرعة الزائدة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي العلاج اللازم فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية مرة أخرى وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

اصابة 9 في تصادم مروع بين اتوبيس وسيارة ملاكى بالشرقية،فيتو

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

اصابة 9 في تصادم مروع بين اتوبيس وسيارة ملاكى بالشرقية،فيتو

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

اصابة 9 في تصادم مروع بين اتوبيس وسيارة ملاكى بالشرقية،فيتو

وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.