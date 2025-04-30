من المزرعة إلى مائدة المستهلك، جولة داخل مفرخ العباسة بالشرقية للاستزراع السمكي (فيديو وصور)

يعد المفرخ السمكي بقرية منشأة العباسة مركز أبوحماد محافظة الشرقية أحد المفرخات التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وتبلغ مساحته الإجمالية 78.5 فدان، والمساحة المائية 55 فدانا، مقسمة إلى 3 قطاعات (قطاع وحيد الجنس، قطاع 54، قطاع المبروك)، حيث إن المفرخ متخصص في تفريخ أسماك البلطي، والمبروك بأنواعه المختلفة (العادي - الفضي -الحشائش).

وانطلق منذ نحو اسبوعين تقريبا موسم صيد الأسماك في مزارع قرية منشأة العباسة التي تعد من أكبر مزارع الاستزراع السمكي بالمحافظة حيث تنتج هذه المنطقة آلاف الأطنان من الأسماك سنويا مما يساهم بشكل مباشر في سد فجوة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء المحلي.

جولة داخل مفرخ العباسة بالشرقية للاستزراع السمكى،فيتو

جولة داخل مفرخ العباسة بالشرقية للاستزراع السمكى

فيما قدمت فيتو بثا مباشرا من مفرخ العباسة للاستزراع السمكى حيث رصدت العاملين الذين يتجمعون داخل المزارع السمكية فجر كل يوم من أجل اخراج الاسماك عبر شبكة صيد قبل بيعها للتجار والتقينا بأحد المشرفين عن المزارع.

جولة داخل مفرخ العباسة بالشرقية للاستزراع السمكى،فيتو

وقال، إن منطقة العباسة تضم تضم أكثر من 1600 فدان من المزارع السمكية منها 1200 فدان تابعة لمعهد بحوث الثروة السمكية و200 فدان تابعة للمعمل المركزي الدولي وهو الوحيد من نوعه على مستوى الجمهورية و200 فدان تتبع محافظة الشرقية من خلال مفرخ العباسة السمكي.

جولة داخل مفرخ العباسة بالشرقية للاستزراع السمكى،فيتو

واضاف، المنطقة تساهم في إنتاج كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك كالبوري والطوبار والبلطي والمبروكة، لإتاحة الأسماك بالجودة المطلوبة والأسعار المناسبة أمام جمهور المستهلكين.

جولة داخل مفرخ العباسة بالشرقية للاستزراع السمكى،فيتو

دورة الأسماك داخل المزارع السمكية

وعن دورة زراعة الاسماك أوضح أن دورة زراعة البلطي مدتها تكون 4 أشهر وباقي الأنواع تستغرق من 6 إلى 8 أشهر تقريبا وتبدأ بشراء الزريعة وهي أسماك صغيرة جدا التي يتم وضعها في الحضانات حتى تنمو بعد ذلك يتم إخراجها إلى الأحواض وإطعامها أعلافا مصنعة.

جولة داخل مفرخ العباسة بالشرقية للاستزراع السمكى،فيتو

وتابع،تعد أسماك البلطي والبوري والشبار وثعابين السمك الأكثر انتشارا في تلك المزارع عملية صيد وبيع السمك بالمزارع لا تتم إلا بعدما تتراوح أوزانها بين نصف كيلو جرام وكيلو جرام للسمكة الواحدة (البلطى) أما بالنسبة للسمك البوري من كيلوجرام إلى 1.5 كيلو جرام.

ويضيف:عملية الصيد تجري يوميا داخل المزرعة السمكية الواحدة بواسطة عدة أشخاص عبر شبكة صيد كبيرة فيما يتم نقل الأسماك بعد اخراجها من المزارع الي السيارات وبيعها لتجار الجملة قبل بيعها للمستهلكين لافتا ان الاسعار تختلف حسب المزارع وحسب النوع والحجم.

جولة داخل مفرخ العباسة بالشرقية للاستزراع السمكى،فيتو

محافظ الشرقية يفتتح موسم صيد الأسماك بمزرعة العباسة في أبو حماد

وافتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، في وقت سابق موسم صيد الأسماك بمزرعة العباسة والبالغ مساحتها 200 فدان بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتضم 29 حوضا سمكيًا بمساحات مختلفة لتربية وإنتاج كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك كالبوري والطوبار والبلطي والمبروكة، لإتاحة الأسماك بالجودة المطلوبة والأسعار المناسبة أمام جمهور المستهلكين.

وأوضح المحافظ أن المزرعة السمكية بالعباسة تخضع للمرور المفاجئ والمتابعة الدورية من قِبل لجان مشكلة من مديريتي الصحة والطب البيطري، لمتابعة الإنتاج بها وأخذ عينات بصفة دورية منها وتحليلها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخلوها من أي مواد ضارة لصحة الإنسان، مشيرًا إلى أن المياه المستخدمة في ري المزرعة من ترعة الإسماعيلية وإنتاجية الفدان تتراوح ما بين 3 إلى 3.5 طن في الدورة الواحدة.

جولة داخل مفرخ العباسة بالشرقية للاستزراع السمكى،فيتو

تطوير الإنتاج السمكى بالشرقية

ووجه محافظ الشرقية، مديرة إدارة المزارع السمكية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتوسع في فتح منافذ لتسويق الأسماك وطرحها في الأسواق بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن محدودي الدخل والسيطرة على ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الدولة متمثلة في الجهات المعنية تسعى لتطوير الإنتاج السمكي بما يساهم في زيادة المعروض من الأسماك وتقليل الاستيراد.

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