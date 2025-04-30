أخبار الرياضة اليوم،الأهلي يخطف فوزا صعبا أمام بتروجيت، بيراميدز يتخطى الحرس، خطوة جديدة من الزمالك في ملف زيزو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في “فيتو” لعل أبرزها:

فاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

أحرز ثلاثية الأهلي كل من؛ وسام أبو علي بالدقيقة العاشرة وعمرو السولية بالدقيقة 15 وجراديشار بالدقيقة 63، فيما أحرز ثنائية بتروجيت كل من؛ رشاد المتولي بالدقيقة 43 وإيمانويل لاكي بالدقيقة 45.

حقق فريق بيراميدز فوزًا هامًا على مضيفه حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد المكس، ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري.

في الدقيقة 43، أحرز بيراميدز هدفه الأول بعد ركلة ركنية من جهة اليمين نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد حمدي بلمسة رأسية أكملها علي جبر برأسية أخرى من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.

في الدقيقة 76، فجر حرس الحدود مفاجأة بإحراز هدف التعادل عن طريق عبد الرحمن جودة، بعد ضربة خلفية مزدوجة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وفي الدقيقة 87، أحرز بيراميدز هدفه الثاني عن طريق فيستون ماييلي الذي استغل خطأ من محمد فاروق لاعب حرس الحدود في إبعاد الكرة ليستخلصها ماييلي وسدد كرة أرضية سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز 2 / 1.

بدأ نادي الزمالك تجهيز ملف كامل خاص باللاعب أحمد مصطفى “زيزو”، لإرساله إلى اتحاد الكرة المصري خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد تغيبه عن جلسة التحقيق الثالثة التي كان من المقرر عقدها اليوم داخل مقر النادي بميت عقبة.

وتخلف زيزو عن الحضور دون تقديم أعذار رسمية، في استكمال لمسلسل غيابه المتكرر عن تدريبات الفريق الأول منذ يوم 10 أبريل الجاري، وهو ما اعتبرته إدارة النادي مخالفة جسيمة للوائح والانضباط الداخلي.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن الملف سيتضمن كافة المكاتبات الرسمية التي أُرسلت للاعب، ومحاضر التحقيق التي تغيب عنها، إلى جانب تفاصيل انقطاعه عن التدريبات دون إذن مسبق.

رفض مسؤولو النادي الاهلي، رغبة نيتس جراديشار، لاعب الفريق، في المشاركة مع منتخب سلوفينيا تحت 21 عامًا ببطولة أوروبا للشباب، المُقرر إقامتها في سلوفاكيا.

وتُقام بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عامًا خلال الفترة من 11 إلى 29 يونيو القادم، فيما ستُقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

وجس جراديشار نبض إدارة الأهلي في إمكانية مشاركته مع منتخب بلاده في يورو تحت 21 عامًا، مع استبعاده من بطولة كأس العالم للأندية 2025، وهو ما رفضته إدارة الأحمر.

أثار أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، جدلًا واسعًا بعد اختفاء حلقته من على منصات السوشيال ميديا التابعة لقناة MBC، حيث كتب عبر حسابه الشخصي قائلًا: “يا جماعة الخير.. الحلقة بتاعتي راحت فين؟”، في إشارة إلى حذف اللقاء الذي أجراه مع الإعلامي إبراهيم فايق.

وكانت قناة MBC قد حذفت الحلقة التي استضافت أمير مرتضى من صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد موجة غضب شديدة من جماهير الزمالك، اعتراضًا على استضافة فايق له، حيث اعتبر البعض أن توقيت الظهور الإعلامي لا يخدم مصلحة النادي في ظل التوترات الحالية.

أجرى محمد عبد المنعم، نجم منتخب مصر ونادي نيس الفرنسي، جراحة الرباط الصليبي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

ونشر محمد عبد المنعم، صورته بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» معلقا عليها: «الحمد لله دائما وأبدا».

السلاح، حقق عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح السابق، إنجازا جديدا للرياضة المصرية، بعد توليه منصب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح خلفا لليوناني إيمانويل كاتسياداكيس، والذي تقدم باستقالته خلال الأيام الماضية.

وجاء إنجاز “الحسيني” كونه أول رئيس للاتحاد الدولي للسلاح من خارج قارة أوروبا، وأيضا ثاني مصري يتولى رئاسة اتحاد دولي للعبة رياضية، بعد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وحصل عبد المنعم الحسيني على موافقة غالبية الأعضاء بواقع 19 صوتًا مقابل صوت واحد، في اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد اليوم الأربعاء بسويسرا.

انتهت مباراة النصر السعودي ضد كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 3-2 للفريق الياباني، والتي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الإنماء "الجوهرة المشعة" بجدة، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

اشتكى أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من آلام بسيطة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بتروجت التي تجمع الفريقين على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على استبدال اللاعب فور شكواه من الإصابة الخفيفة التي تعرض لها، لتجنب تفاقمها.

وفاز الأهلي علي بتروجيت، 3ـ2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

يواصل الإسباني الشاب لامين يامال، نجم برشلونة، في تحقيق الأرقام القياسية، بمشاركته أساسيًا مع البلوجرانا في مواجهة إنتر ميلان.

وشهد تشكيل الألماني هانز فليك مدرب برشلونة، تواجد يامال من البداية، إلى جوار الثنائي فيران توريس ورافينيا.

لامين يامال ثاني أصغر شاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن يامال أصبح في عمر 17 عامًا و291 يومًا، ثاني لاعب تحت 18 عامًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا يبدأ مباراة في نصف نهائي.

ويتصدر الدولي الألماني جوليان دراكسلر تلك القائمة بعمر (17 عامًا و226 ​​يومًا) مع شالكه ضد مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في مايو 2011.

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