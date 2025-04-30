أول ظهور للنحاس، الأهلي يخطف فوزا صعبا 2/3 أمام بتروجيت

الدوري المصري، فاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

أحرز ثلاثية الأهلي كل من؛ وسام أبو علي بالدقيقة العاشرة وعمرو السولية بالدقيقة 15 وجراديشار بالدقيقة 63، فيما أحرز ثنائية بتروجيت كل من؛ رشاد المتولي بالدقيقة 43 وإيمانويل لاكي بالدقيقة 45.

بدأت المباراة بسيطرة من النادي الأهلي الذي أهدر فرصة مبكرة في الدقيقة الثانية، بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة عن طريق وسام أبو علي تصدى لها عمر صلاح حارس بتروجت بنجاح.

وفي الدقيقة الثالثة، أطلق رامي ربيعة تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى أيضا.

وفي الدقيقة العاشرة، أحرز الأهلي هدفه الأول عن طريق وسام أبو علي، بعد تمريرة بينية إلى إمام عاشور داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين، أنهاها بعرضية أرضية إلى وسام أبو علي الذي سدد الكرة في الشباك، مسجلا الهدف الأول.

وفي الدقيقة 13، أهدر وسام أبو علي فرصة أخرى، بعد تمريرة من طاهر محمد إلى وسام الذي انفرد بالمرمى وحاول مراوغة حارس المرمى لكن إنقاذ رائع من عمر صلاح.

وفي الدقيقة 15، أحرز عمرو السولية الهدف الثاني بعد ركلة ركنية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى طاهر محمد طاهر الذي مررها إلى السولية ليسدد كرة قوية داخل الشباك.

وفي الدقيقة 21، أهدر وسام أبو علي فرصة أخرى بعد هجمة رائعة للنادي الأهلي بعد تبادل للكرة بين إمام عاشور وأشرف بن شرقي، لتصل الكرة إلى وسام داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

بعدها سيطر النادي الأهلي دون خطورة على المرمى، حتى الدقيقة 40، التي شهدت احتساب ركلة جزاء لمصلحة بتروجت بعد تدخل من رامي ربيعة على لاعب الفريق البترولي، تصدى لها رشاد المتولي وسددها بنجاح في شباك محمد الشناوي بالدقيقة 44.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز إيمانويل لاكي الهدف الثاني لفريقه بتروجت بعد كرة عرضية من الجبهة اليسرى قابلها لاكي بتسديدة في شباك محمد الشناوي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2/2.

ومع بداية الشوط الثاني، سيطر الأهلي على مجريات الأمور بشكل كامل، وكاد يخطف هدف التقدم الثالث عن طريق وسام أبو علي في الدقيقة 47 بعد عرضية من أشرف بن شرقي قابلها وسام أبو علي برأسية قوية مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 60، أطلق أشرف بن شرقي قذيفة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة.

بعدها لجأ فريق بتروجت إلى الدفاع المنظم، لتمر الدقائق بسيطرة أهلاوية دون خطورة حقيقية على المرمى.

فيما أجرى عماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي 3 تبديلات بدخول حسين الشحات وجراديشار ومحمد مجدى أفشة بدلا من أشرف بنشرقي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر.

ومن أول لمسة للمهاجم السلوفيني جراديشار، استغل ركلة حرة لعبها محمد هاني في الدقيقة 63، مرت من الجميع ليقابلها جراديشار بتسديدة على الطائر في الشباك محرزا الهدف الثالث للأهلي.

وفي الدقيقة 71، أحرز إمام عاشور هدفا للأهلي إلا أن الحكم محمد معروف ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب مخالفة على إمام عاشور ضد مدافع بتروجت.

وفي الدقيقة 75، أنقذ ياسر إبراهيم البديل شباك الأهلي من هدف محقق، بعد خروج خاطئ من محمد الشناوي على كرة عرضية وصلت إلى أحمد فاروق الذي سدد كرة رأسية أخرجها مدافع الأهلي من على خط المرمى، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 / 2.

تشكيل الأهلي أمام بتروجيت

جاء تشكيل الأهلي أمام بتروجيت في الدوري المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أشرف داري – أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور – عمرو السولية– أشرف بن شرقي – طاهر محمد.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

فيما جلس على مقاعد بدلاء النادي الأهلي أمام بتروجيت كل من: مصطفى شوبير – عمر كمال – ياسر إبراهيم – جراديشار – حسين الشحات – أفشة – كريم وليد – علي معلول – أحمد رضا.

حكم مباراة الأهلي وبتروجيت

أدار مباراة الأهلي وبتروجت في الدوري المصري طاقم تحكيم ضم كلا من:

ترتيب الأهلي وبتروجيت

بتلك النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف بيراميدز المتصدر، بينما يحتل بتروجيت المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

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