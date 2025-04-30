لامين يامال وصيفا في قائمة تاريخية بدوري أبطال أوروبا

يواصل الإسباني الشاب لامين يامال، نجم برشلونة، في تحقيق الأرقام القياسية، بمشاركته أساسيًا مع البلوجرانا في مواجهة إنتر ميلان.

ويستقبل برشلونة نظيره إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل الألماني هانز فليك مدرب برشلونة، تواجد يامال من البداية، إلى جوار الثنائي فيران توريس ورافينيا.

لامين يامال ثاني أصغر شاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن يامال أصبح في عمر 17 عامًا و291 يومًا، ثاني لاعب تحت 18 عامًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا يبدأ مباراة في نصف نهائي.

ويتصدر الدولي الألماني جوليان دراكسلر تلك القائمة بعمر (17 عامًا و226 ​​يومًا) مع شالكه ضد مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في مايو 2011.

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