أول رد من أمير مرتضى بعد حذف حلقته مع إبراهيم فايق

أثار أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، جدلًا واسعًا بعد اختفاء حلقته من على منصات السوشيال ميديا التابعة لقناة MBC، حيث كتب عبر حسابه الشخصي قائلًا: “يا جماعة الخير.. الحلقة بتاعتي راحت فين؟”، في إشارة إلى حذف اللقاء الذي أجراه مع الإعلامي إبراهيم فايق.

وكانت قناة MBC قد حذفت الحلقة التي استضافت أمير مرتضى من صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد موجة غضب شديدة من جماهير الزمالك، اعتراضًا على استضافة فايق له، حيث اعتبر البعض أن توقيت الظهور الإعلامي لا يخدم مصلحة النادي في ظل التوترات الحالية.

وتصدر أمير مرتضي قائمة الأكثر تداولًا على منصات التواصل، وسط تباين في الآراء بين مؤيد لظهوره الإعلامي ومعارض له.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع من الحلقة قبل حذفها، ركز خلالها أمير مرتضى على عدد من الملفات المتعلقة بفترة توليه مسؤولية الإشراف على الفريق، كما رد على بعض الانتقادات التي طالته خلال الفترة الماضية، وحتى الآن، لم تصدر قناة MBC بيانًا رسميًا يوضح أسباب حذف الحلقة أو إذا ما كانت ستُعاد لاحقًا.

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