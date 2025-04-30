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رياضة

كاواساكي يفوز على النصر 2/3 ويواجه أهلي جدة في نهائي دوري أبطال آسيا

النصر السعودي وكاواساكي،
النصر السعودي وكاواساكي، فيتو

انتهت مباراة النصر السعودي ضد كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 3-2 للفريق الياباني، والتي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الإنماء "الجوهرة المشعة" بجدة، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومن المنتظر أن يلعب كاواساكي ضد أهلي جدة في المباراة النهائية، المقرر إقامتها، مساء السبت المقبل.

تشكيل النصر السعودي ضد كاواساكي

وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام - سيماكان - علي لاجامي - نواف بوشل.

خط الوسط: أوتافيو - بروزوفيتش - علي الحسن.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - جون دوران - ساديو ماني.

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