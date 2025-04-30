الأربعاء 30 أبريل 2025
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رياضة

الأهلي يرفض طلب جراديشار باللعب مع منتخب بلاده

جراديشار، فيتو
جراديشار، فيتو

رفض مسؤولو النادي الاهلي، رغبة نيتس جراديشار، لاعب الفريق، في المشاركة  مع  منتخب سلوفينيا تحت 21 عامًا ببطولة أوروبا للشباب، المُقرر إقامتها في سلوفاكيا.

وتُقام بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عامًا خلال الفترة من 11 إلى 29 يونيو القادم، فيما ستُقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

وجس جراديشار نبض إدارة الأهلي في إمكانية مشاركته مع منتخب بلاده في يورو تحت 21 عامًا، مع استبعاده من بطولة كأس العالم للأندية 2025، وهو ما رفضته إدارة الأحمر.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يفتتح مشواره بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، ثم بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

فيما يتواجد منتخب سلوفينيا تحت 21 عامًا في المجموعة الثانية ببطولة أوروبا للشباب، مع منتخبات التشيك وألمانيا وإنجلترا.

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