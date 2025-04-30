الإسعاف الإسرائيلي: نقل 13 مصابا للمستشفى جراء الحرائق المستعرة

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نقل 13 مصابا إلى المستشفيات جراء الحرائق المستعرة في مناطق عدة.

وقبل وقت سابق، أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات لقيادة جيش الاحتلال بنشر قوات لمساعدة أجهزة الإطفاء على التعامل مع الحرائق المستعرة على الطريق الواصل بين القدس وتل أبيب والتي أغلقت وتم إجلاء سكان بلدات محيطة بها.

وأعلنت خدمة الطوارئ الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" احتمال تعرض مئات المدنيين معرضين للخطر بسبب الحرائق، كما أعلنت حالة التأهب القصوى.

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