اقتربت ساعة الحرب، باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لهجوم هندي

بدأت القوات الباكستانية استعدادات عسكرية مكثفة تحسبا لأي تطورات محتملة مع الهند وفقا لمصادر عسكرية نقلتها وكالة ANI.

نشر فرقاطاتها وغواصاتها في مواقع استراتيجية بالموانئ

وأوضحت المصادر أن البحرية الباكستانية قامت بنشر فرقاطاتها وغواصاتها في مواقع استراتيجية بالموانئ، بينما خفضت القوات الجوية عملياتها بأكثر من النصف مع الاقتصار على المهام الضرورية للحفاظ على السيطرة على المجال الجوي.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شهدته منطقة باهلغام في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه يوم 22 أبريل الجاري، والذي أودى بحياة 26 شخصا، معظمهم من السياح المسالمين، مما أثار استنكارا شعبيا واسع النطاق في الهند وخارجها.

معلومات استخباراتية موثوقة

وفى نفس السياق قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار فى وقت لاحق اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) إن لدى باكستان معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بأن الهند تنوي شنّ ضربة عسكرية خلال 24 إلى 36 ساعة مقبلة.

وأوضح الوزير في منشور على منصة “إكس” أن الهند ستشنّ الضربة العسكرية “متذرعة بواقعة باهالغام (بإقليم كشمير)”.

وأضاف: “أيّ عدوان سيُقابل بردّ حاسم. وستتحمل الهند المسؤولية الكاملة عن أي عواقب وخيمة في المنطقة”.

مخاوف إسلام آباد من رد عسكري هندي

وجاءت هذه الإجراءات الاستباقية من الجانب الباكستاني ردا على التصريحات الحادة التي أدلى بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والذي منح قواته "حرية عمل كاملة" للرد على الهجوم، مؤكدا عزم بلاده “توجيه ضربة ساحقة للإرهاب”، وهذه التصريحات أثارت مخاوف إسلام آباد من احتمال قيام نيودلهي برد عسكري، ما دفعها لتعزيز حالة التأهب القصوى.

ويأتي هذا التصعيد العسكري في واحدة من أكثر مناطق العالم توترا، حيث تشهد كشمير - المنطقة المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود - توترا متزايدا، وتتابع الدوائر الدولية الموقف عن كثب، داعية كلا الجانبين إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب العواقب بين قوتين نوويتين، حيث أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار عن أمل بكين في أن تتحلى الهند وباكستان بضبط النفس، وتعملان على إزالة التوتر بينهما.

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