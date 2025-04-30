إعلام حوثي: الطيران الأمريكي يشن غارة على محافظة الجوف

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، أن الطيران الأمريكي شن غارة على مديرية السيل في محافظة الجوف.

غارات أمريكية بريطانية على اليمن

ومنذ نوفمبر 2023 توجه جماعة الحوثي ضربات للسفن المرتبطة بإسرائيل وحلفائها، في إطار التضامن مع قطاع غزة.

وفي 15 من شهر مارس الماضي، بدأ الجيش الأمريكي شن ضربات جوية على اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن قوات بريطانية وأمريكية شاركت في عملية عسكرية مشتركة في اليمن.

وذكر البيان أن الغارة نُفذت بعد حلول الظلام، عندما قل احتمال وجود مدنيين في المنطقة، مضيفًا أن طائراتها عادت بسلام.

وشاركت بريطانيا في تحالف لحماية خطوط الملاحة من هجمات الحوثيين خلال عام 2024، لكن مؤخرًا كانت الولايات المتحدة تشن هجمات منفردة على مواقع الحوثيين.

وتشن الولايات المتحدة منذ 15 مارس الماضي سلسلة مكثفة من الضربات على أهداف حوثية، بما في ذلك البنية العسكرية التحتية والقادة المشغلين للصواريخ والطائرات بدون طيار.

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