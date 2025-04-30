49 غارة أمريكية على أهداف حوثية في 6 محافظات شمال اليمن

نفذ الطيران الأمريكي 49 غارة على مواقع ومنصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة وثكنات في 6 محافظات يمنية.

فيما أكدت وسائل إعلام حوثية تعرض العاصمة صنعاء لسلسلة غارات وأن أربع غارات طالت أهدافًا حوثية في حي النهضة ومعسكر الفرقة الأولى مدرع شمال غرب مدينة صنعاء، وثلاث غارات استهدفت مقر المنطقة العسكرية المركزية في معسكر السواد جنوب العاصمة.

وأفادت مصادر محلية للعربية / الحدث بأن الطيران الأمريكي شن سلسلة غارات غير مسبوقة على مواقع وأهداف حوثية في المناطق المحيطة بالعاصمة اليمنية منها بحسب إعلام حوثي سلسلة غارات طالت أهدافًا مختلفة في مديرية بني مطر غرب صنعاء، وغارة على ثكنة حوثية في مديرية همدان شمالًا.

وفي منطقة صرف بمديرية بني حشيش استهدفت غارة موقعًا يعتقد باختباء قيادات حوثية بداخله بالاضافة الى استهداف عتاد حربي ومنصة لاطلاق الصواريخ في موقع سري مستحدث في منطقة دار الحيد بمديرية الحصن جنوب صنعاء وسقوط نحو تسعة اشخاص قتلى وجرحى.

وفي محافظة الجوف شنت المقاتلات الأمريكية 24 غارة، منها ست غارات طالت مخابئ اسلحة للحوثيين في مديرية برط العنان شمال غرب المحافظة وفي ساعة متأخرة من الليلة شنت أعنف موجة قصف حيث استهدفت بثمانية عشرة غارة مواقع وتحصينات لاخفاء منصات إطلاق الصواريخ في مديريتي الخلق والغيل والمجمع الحكومي.

وأن موجة القصف العنيفة أتت بعد رصد إطلاق الحوثيين صاروخ من منطقة الغيل غرب الجوف باتجاه البحر.

سقوط صاروخ دفاع جوي

وفي منطقة أرحب شمال صنعاء أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط صاروخ دفاع جوي في مزرعة قريبة من إحدى القرى وتسبب انفجاره بأضرار مختلفة بعدد من المنازل وإثارة الهلع والخوف في أوساط السكان.

المصادر أكدت أن الصاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي من موقع لها في أحد المعسكرات بمديرية بني حشيش باتجاه إحدى المقاتلات أميركية

وفي محافظة صعدة تحدد القصف على مواقع وتحصينات للحوثيين بأربع غارات في مديرية سحار.

كما استهدفت أربع غارات مواقع ومخابئ اسلحة للحوثيين في معسكر ماس بمديرية مجزر شمال محافظة مأرب.

وطال القصف منصة لإطلاق الصواريخ في معسكر السوادية بمحافظة البيضاء وسط اليمن، واستهدفت غارة واحدة شبكة اتصالات في إحدى ضواحي مدينة المحويت شمال غرب اليمن.

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