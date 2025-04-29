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خارج الحدود

البنتاجون: قصفنا أكثر من 1000 هدف في ‎اليمن وقتلنا قادة من ‎الحوثيين

اليمن، فيتو
اليمن، فيتو

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مساء اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قصفت أكثر من 1000 هدف في ‎اليمن.

وأضاف البنتاجون: كذلك قتلنا قادة من ‎الحوثيين بمن فيهم مسؤولون عن الصواريخ والمسيرات.

 

أمريكا تشن مئات الغارات على اليمن

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تمامًا".

 

استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مساندة للفلسطينيين في غزة.

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