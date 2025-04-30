لاستقبال حالات الأمراض الصدرية، رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات أسيوط تزامنًا مع العاصفة

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الجامعية، تحسبًا للتقلبات الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء، والتي تشمل نشاطًا مكثفًا للرياح المحمّلة بالرمال والأتربة نتيجة تأثير منخفض خماسيني، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية، وذلك وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

استعداد المستشفيات لاستقبال حالات الأمراض الصدرية

وأكد رئيس جامعة أسيوط جاهزية قسم الاستقبال العام بالمستشفى الجامعي الرئيسي لاستقبال حالات الأمراض الصدرية، إلى جانب استعداد استقبال مستشفى الإصابات والطوارئ للتعامل مع الحوادث الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات الصحية اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

كما شدد رئيس جامعة أسيوط على أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية، مثل مرضى الحساسية الصدرية، وكبار السن، والأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة، مناشدًا الجميع بارتداء الكمامات وتجنب الخروج إلا للضرورة، حفاظًا على الصحة العامة.

من جانبه، أكد الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسيوط، أن المستشفيات على أتم استعدادها، حيث تم رفع حالة الطوارئ بجميع الأقسام والوحدات، والتأكد من جاهزية سيارات الإسعاف، وتوفر الأطقم الطبية، والأدوية، وكافة المستلزمات اللازمة للتعامل مع أية حالات طارئة.

وأشار الدكتور علاء عطية إلى وجود تنسيق مستمر بين أقسام الطوارئ والاستقبال بمختلف المستشفيات الجامعية على مدار الساعة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتدخل الفوري لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة في ظل الظروف المناخية المتغيرة.

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