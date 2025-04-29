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محافظات

للطلاب فقط، تعليق الدراسة بجامعة أسيوط الأهلية غدا لسوء الأحوال الجوية

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو

قرر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، تعليق الدراسة غدًا الأربعاء في جميع كليات وبرامج الجامعة للطلاب فقط، تعليق الدراسة غدًا الأربعاء في جميع كليات وبرامج الجامعة، وذلك في ضوء ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس.

 

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن القرار يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على سلامة الطلاب وحمايتهم من أي مخاطر محتملة قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، خاصة في ظل وجود عدد كبير من الطلاب من خارج محافظة أسيوط.

 

إجراء احترازي لحماية الطلاب بالجامعة

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة الأهلية تولي أهمية كبيرة لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، مشيرًا إلى أن التعليق إجراء احترازي لحماية الطلاب بالجامعة.

جامعة أسيوط تعلن تعليق الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

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 وقد نبهت هيئة الأرصاد إلى ضرورة القيادة بحذر خلال فترات الأتربة والرمال المثارة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأشجار، كما أوصت المواطنين بارتداء الكمامات أثناء الخروج ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

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