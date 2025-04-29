تفعيل غرفة الكوارث، محافظة أسيوط تستعد لموجة الطقس السيئ

أعلنت محافظة أسيوط عن خطة من عدة محاور لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة غدا الأربعاء 30 أبريل 2025، والتي تتمثل في تعرض المحافظة لمنخفض خماسيني يؤدي إلى نشاط للرياح قد تكون محملة بالرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية خاصة على الطرق الصحراوية، وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أجازة رسمية بجميع المدارس حفاظا على أرواح الطلاب

حيث أعلنت محافظة أسيوط تفعيل قرار الاجازة غدا الأربعاء بجميع المدارس وتطبيقا لقرار الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم حفاظا على أرواح الطلاب والمعلمين.

تفعيل غرف العمليات المركزية وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

وأعلنت محافظة أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وتفعيل غرف العمليات المركزية وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة، تحسبًا لتقلبات الطقس المتوقعة غدًا.

تفعيل غرفة الأزمات والكوارث

كما أصدر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط قرار بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكافة القطاعات، لمتابعة حالة الطقس وأية تغييرات مناخية قد تحدث، وتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ.

التأكد من سلامة كافة الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة



ووجهت محافظة أسيوط القيادات ورؤساء الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، والتخلص من أية آثار تنتج عن الرياح الترابية، والتأكد من سلامة كافة الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة.

جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث

وأكدت محافظة أسيوط على مراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث، ومعدات التدخل، مع مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، ومراجعة البالوعات والمصارف تحسبًا لسقوط لأية أمطار، ومراجعة أعمدة الإنارة في الشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة.

رفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية

و كلف محافظ أسيوط مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق ووضع طرق بديلة

كما تم تكليف إدارة المرور بمحافظة أسيوط باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق.

مناشدة المواطنين بالحذر وارتداء الكمامات لمرضى الصدر والحساسية

وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، والالتزام بالسرعات المقررة وتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية، واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة هبوب عواصف ترابية أو سقوط أمطار، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة أو السير تحت الأشجار أو اللوحات الإعلانية في حال حدوث موجات هواء شديدة وارتداء الكمامات لمرضى الصدر والحساسية.

وخصصت محافظة أسيوط أرقام لاستقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارئ من خلال رقم الخط الساخن (114) أو على أرقام (2135858/088) أو (2135727/088) أو (2135670/088)، أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج الواتس والتليجرام رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

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