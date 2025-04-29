انطلاق المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي للشباب عن ريادة الأعمال بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن انطلاق فعاليات المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي للشباب عن ريادة الأعمال والشمول المالي بقرى مركز أبنوب لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين تحقيقًا للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠ وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع إحدى المؤسسات َوالبنوك وانطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية وبإشراف الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط وبمتابعة الإدارة المركزية للسكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل.

كيفية عمل دراسة وإدارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح محافظ أسيوط أن البرنامج التدريبي يتضمن كيفية عمل دراسة وإدارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد احتياجات السوق ومتطلباته وكيفية تنفيذ تلك المشاريع فضلًا عن توعية المتدربين بسبل التمويل المختلفة التي تتيحها الدولة مثل برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية التابع لإدارة تنمية القرية فضلًا عن التسويق للمنتجات اليدوية والصناعات التراثية من خلال منصة أيادي مصر لتشجيع وتحفيز الشباب على العمل الحر كوسيلة للقضاء على البطالة وتحسين معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن وحدة السكان بالمحافظة بقيادة الدكتورة نسرين محروس مدير الوحدة بدأت فعاليات المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي عن ريادة الأعمال والشمول المالي بقرية بني محمد التابعة لمركز أبنوب ضمن مبادرة مستقبل شبابنا يهمنا أحد مبادرات وحدة السكان بمحافظة أسيوط وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبمشاركة علاء محمود يونس رئيس الوحدة المحلية لقرية بني محمد، وعبد الراضي محمد عمر سكرتير الوحدة المحلية للقرية، وجمال صالح منسق الوحدة بالقرية، ومحمد عبد الباري مدير وحدة السكان بمركز أبنوب على أن تتواصل باقي الفعاليات بقرى (بني محمد، كوم المنصورة، المعابدة، والشنابلة، عرب العطيات البحرية، بني إبراهيم، جزيرة بهيج، عرب القداديح، الحمام كوم ابوشيل) وفقًا للجدول الزمني المعلن خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 5 مايو القادم بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب بقيادة سوزان محمد رئيس المركز.

ولفت محافظ أسيوط إلى استهداف 9 آلاف متدرب بكافة المراكز للفئة العمرية (21: 45 ) عامًا بحيث يتم تدريب 1000 متدرب لكل مركز على أن يكون 100 متدرب لكل قرية من 10 قرى مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ برامج وتدريبات بشأن تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يختص بالشمول المالي وريادة الأعمال.

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