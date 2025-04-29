جامعة أسيوط تعلن تعليق الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، قرارًا بتعليق الدراسة غدًا الأربعاء في جميع كليات ومعاهد ومراكز الجامعة، وذلك في ضوء ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين، وتفاديًا لأي مخاطر محتملة قد تنجم عن الأحوال الجوية غير المستقرة، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم عددًا كبيرًا من الطلاب من خارج محافظة أسيوط، ما يستدعي اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة.

استمرار متابعة تطورات الطقس

وأكد رئيس جامعة أسيوط التزام إدارة الجامعة بتوفير بيئة تعليمية آمنة، تضع سلامة أبنائها في المقام الأول، مع الاستمرار في متابعة تطورات الطقس والتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته، جددت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وناشدت المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة، وتجنب التواجد قرب أعمدة الإنارة واللافتات والأشجار، وارتداء الكمامات عند الخروج، إلى جانب متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة بشأن الحالة الجوية.

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