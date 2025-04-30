الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قبل العاصفة، أسيوط تخصص خطوطًا ساخنة لتلقي الشكاوى تحسبا لمواجهة الطقس السيئ

محافظة أسيوط
محافظة أسيوط

أعلن اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن تخصيص مجموعة من الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن أي طوارئ ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وذلك على مدار 24 ساعة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض المحافظة لمنخفض خماسيني يؤدي إلى نشاط للرياح قد تكون محملة بالرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية خاصة على الطرق الصحراوية، مؤكدًا على أهمية التواصل السريع مع الجهات المختصة لضمان سلامة المواطنين وسرعة التعامل مع أي مستجدات.

وأشار إلى أن غرفة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة تعمل بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، بالإضافة إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة الحالة الجوية والتعامل الفوري مع أي بلاغات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط سوء الأحوال الجوية

مواد متعلقة

للطلاب فقط، تعليق الدراسة بجامعة أسيوط الأهلية غدا لسوء الأحوال الجوية

تفعيل غرفة الكوارث، محافظة أسيوط تستعد لموجة الطقس السيئ
ads

الأكثر قراءة

وصول فريق مرتضى منصور وتشديدات أمنية استعدادا لمحاكمة المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

الروماني يتفوق على البرقي، أسعار الأضاحي من العجول والخرفان والماعز استعدادًا للعيد

أخبار مصر: عاصفة خطرة تضرب محافظات مصر، زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، زيزو يفاجئ الزمالك، حرب وشيكة بين الهند وباكستان

تصل لحد العاصفة الترابية، تحذير من الرياح وسرعتها على هذه المناطق اليوم

الطفل ياسين ضحية مدرسة البحيرة يصل محكمة الجنايات مرتديا زي سبايدر مان

بعد التراجعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

تصل إلى 40 بجنوب البلاد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 2025/4/29

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح عاشر لاعب إفريقي يتوج بالدوري الإنجليزي مرتين على الأقل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح صفات المؤمنين الصادقين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية