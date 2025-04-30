قبل العاصفة، أسيوط تخصص خطوطًا ساخنة لتلقي الشكاوى تحسبا لمواجهة الطقس السيئ

أعلن اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن تخصيص مجموعة من الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن أي طوارئ ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وذلك على مدار 24 ساعة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض المحافظة لمنخفض خماسيني يؤدي إلى نشاط للرياح قد تكون محملة بالرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية خاصة على الطرق الصحراوية، مؤكدًا على أهمية التواصل السريع مع الجهات المختصة لضمان سلامة المواطنين وسرعة التعامل مع أي مستجدات.

وأشار إلى أن غرفة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة تعمل بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، بالإضافة إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة الحالة الجوية والتعامل الفوري مع أي بلاغات.

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