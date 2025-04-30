الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يواجه بتروجيت اليوم بالدوري في الظهور الأول لـ عماد النحاس

الأهلي
الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي لمواجهة نظيره فريق بتروجيت مساء اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة علي بطولة الدوري الممتاز.  

مباراة الأهلي وبتروجيت

ويدخل النادي الأهلي المباراة بدوافع جديدة حيث تعد تلك هي المباراة الأولى لـ عماد النحاس في القيادة الفنية للقلعة الحمراء، وذلك بعد تعينه مديرا فنيا مؤقتا للنادي بعد رحيل كولر، حيث يدخل الفريق المباراة ساعيا في تحقيق الفوز والثلاث نقاط لتحقيق انطلاقه مميزة تحت قيادة النحاس والحفاظ على حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري. 

كما يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة لمصالحة جماهيره الغاضبة عقب الخروج الإفريقي من دوري أبطال إفريقيا على يد صن داونز من الدور نصف النهائي.

بينما يدخل بتروجيت، المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي لتحسين موقعه في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.   

حكم مباراة الأهلي وبتروجيت

ترتيب الأهلي وبتروجيت

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 40 نقطة، بينما يأتي بتروجيت في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

 ويلتقي فريق النادي الأهلي مع بتروجيت اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عماد النحاس الأهلي الدوري الممتاز بتروجيت الأهلي وبتروجيت

مواد متعلقة

دونجا: تعجبت من ابتعاد محمد يوسف عن التدريب وعماد النحاس سينجح مع الأهلي

واحد بين هذا الثنائي، تعرف على ظهير أيسر الأهلي المنتظر التعاقد معه
ads

الأكثر قراءة

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

تصل إلى 40 بجنوب البلاد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء، ارتفاع 8 أصناف وهذا موقف الليمون بعد موجة الانخفاضات

والد طفل الخليفة: العامل المتهم بهتك عرض نجلي ليس على قوة المدرسة ومهمته تأدية طلبات المدير

تصل لحد العاصفة الترابية، تحذير من الرياح وسرعتها على هذه المناطق اليوم

بعد تلميحات بـ"ضربة وشيكة" ورد حاسم، هل يحسم سلاح الجو حرب باكستان والهند المحتملة

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025

انخفاض الصويا والردة وارتفاع الذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 2025/4/29

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بسبب تأثر البلاد بمنخفض خماسيني.. خريطة العاصفة الترابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح صفات المؤمنين الصادقين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية