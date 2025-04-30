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خارج الحدود

اشتباكات عنيفة في أشرفية صحنايا بسوريا (فيديو)

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

كشفت مصادر سورية، فجر اليوم الأربعاء، عن وقوع اشتباكات مسلحة عنيفة على أطراف مدينة "أشرفية صحنايا" في أعقاب اعتداء جديد من مجموعات مسلحة، حسب وصف المصادر.

وذكر شهود عيان أن "قوات من الأمن العام بالتعاون مع شباب المدينة اشتبكوا مع المهاجمين في محاولة التصدي لهم"، بحسب شبكة "السويداء 24" السورية.

بالتزامن مع ذلك، قالت مصادر إن الاشتباكات تزامنت مع سماع أصوات طيران استطلاع في أجواء مدينة السويداء وقبلها في الريف الغربي للمحافظة.

وأفادت مصادر سورية بحدوث إطلاق نار سمع دويه في محيط بلدة "الثعلة" بالريف الغربي للسويداء، موضحة أنه ناجم عن استهداف مسلحين مجهولين لمجموعات الحماية الأهلية قرب مطار الثعلة، حيث قامت الأخيرة بالرد على مصادر النيران، وفق ما أوردته الشبكة.

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