وكيل تعليم أسيوط يقرر إحالة إدارة مدرسة للشئون القانونية

أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، استمرار متابعة العملية التعليمية بكافة المدارس على مستوى المحافظة تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بملف التعليم وفقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، مشيرا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام توفير بيئة تعليمية سليمة وآمنة للطلاب وفقًا للإمكانات المتاحة لتحقيق الاستقرار والانضباط المدرسي.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة بأسيوط نسقت لجولة تفقدية على عدد من مدارس إدارة صدفا التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، أسفرت عن إحالة إدارة مدرسة للشئون القانونية وتشكيل لجنة لمراجعة عهدة مدرسة أخرى.

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط يتفقد عدد من مدارس صدفا

حيث تفقد وكيل الوزارة يرافقه محمد النمر مدير عام التعليم الفني بأسيوط، عددا من المدارس بمركز صدفا ومنها مدرسة اللواء جمال مهران الإعدادية بنين بالبربا، ومدرسة البربا الثانوية المشتركة، ومدرسة الشهيد عبدالرحيم حشمت حرب الإعدادية بنات بالبربا، ومدرسة الثورة الابتدائية بالبربا، ومدرسة كوم سعيد الغربي الابتدائية المشتركة.

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة حدائق المدارس والفصول الدراسية ومتابعة الأداءات الصفية والتقييمات الأسبوعية وحضور وانتظام الطلاب ووجه بمراعاة تطبيق القرار الوزاري المنظم لانتظام الطلاب مع التأكيد على أن غياب الطالب يؤثر في درجات الأداء الصفي والواجب المنزلي فضلًا عن التقييمات وكذلك درجات المواظبة والسلوك.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى تكريم وتسليم شهادات تقدير لـ (أسامة بخيت ابسخرون كبير معلمي الرياضيات، وعادل جابر علي أحمد وكيل مدرسة البربا الثانوية المشتركة، وحمدي كامل محمد مدير مدرسة الشهيد عبدالرحيم حشمت الإعدادية بنات) كما تم إحالة إدارة مدرسة اللواء جمال مهران الاعدادية بنين بالبربا للشئون القانونية مع تشكيل لجنة لمراجعة عهدة المجالات لمدرسة كوم سعيد الابتدائية المشتركة.

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