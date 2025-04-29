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فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة شاب حاول الانتحار بـ "قرص الغلال"

الفريق الطبي بجامعة
الفريق الطبي بجامعة أسيوط، فيتو

 نجح فريق طبي بقسم التخدير والعناية المركزة بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتورة هالة سعد عبدالغفار رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، في إنقاذ حياة شاب حاول الانتحار بـ "قرص الغلة" السام يأتي ذلك استمرارا للأداء المتميز الذي تقدمه الفرق الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط.

محاولة انتحار شاب “بقرص الغلة”

كانت وحدة الاستقبال العام بالمستشفى الجامعي الرئيسي بأسيوط قد استقبل شاب يبلغ من العمر 17 عام إثر محاولته الانتحار"بقرص الغلة" السام، المعروف بسميته الشديدة وعدم وجود علاج أو مضاد له حتى الآن، وعلى الفور، تم تحويل الحالة إلى وحدة العناية العامة التابعة لقسم التخدير والعناية المركزة.

ليقوم الفريق الطبي بجامعة أسيوط الذي يضم كل من الأساتذة مشرفي العناية الأستاذ الدكتور هاني المربع، والدكتور عصام مناع، الدكتورة رشا حامد، والدكتورة سارة منصور، والطبيب مينا إليا، والطبيبة تسبيح كمال، والطبيبة أسماء شعبان، والطبيب أحمد أسعد، مدرسين مساعدين بوحدة العناية العامة، والطبيبة رحاب جمعة، والطبيبة مروة صلاح، والطبيبة رحمة علي، أطباء مقيمين بوحدة العناية العامة، بمناظرة حالته التي كانت تعاني من تداعيات التسمم بقرص الغلة، والتي شملت هبوطًا حادًا في الدورة الدموية، وحموضة الدم، وضعفًا في عضلة القلب، وفشلًا في جميع وظائف الأعضاء الحيوية، بتطبيق أحدث بروتوكولات العلاج والرعاية بالإضافة إلى العلاج التحفظي المعروف لمثل تلك الحالات، لتستقر العلامات الحيوية للمريض وتحقق الشفاء التام، ليغادر وحدة العناية المركزة إلى القسم الداخلي خلال خمسة أيام فقط.

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وتوجه الفريق الطبي بالشكر والتقدير لهيئة التمريض المعاونة والفنيين على جهودهم وتعاونهم المثمر في إنقاذ حياة الشاب.

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