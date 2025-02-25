الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الكهرباء تجدد تحذيراتها للمواطنين للوقاية من الصعقات الكهربائية أثناء موجات الطقس السيئ

حالة الطقس
حالة الطقس
ads

جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيراتها للمواطنين بتوخي الحذر وعدم الاقتراب أو لمس أعمدة الإنارة والأكشاك الكهربائية والأسلاك أثناء موجة الطقس السيئ والعواصف وهطول الأمطار.
 

تحذيرات وزارة الكهرباء للمواطنين بسبب الطقس السيئ

كما طالبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين بالإبلاغ عن أي عطل كهربائي بالاتصال على الخط الساخن بالرقم الموحد  121، وذلك تزامنا مع موجات الطقس  السيء والتي تضرب عدد من محافظات الجمهورية حاليا.

وأصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، تعليمات مشددة لشركات توزيع الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين طوال شهر رمضان، لضمان عدم انقطاع الكهرباء.

تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر لشركات التوزيع

وتضمنت تعليمات المهندس جابر الدسوقي رئيس  الشركة القابضة لكهرباء مصر رفع جاهزية العمل خلال شهر رمضان منعا لحدوث أى أعطال، مشددا على ضرورة تواجد فرق الصيانة المجهزة من المهندسين والفنيين  ذوى الخبرة والكفاءة العالية وتزويدهم بوسائل الاتصال السريعة لتلبية الاستعدادات فى أسرع وقت ممكن .

كما تضمنت توجيهات الشركة القابضة لكهرباء مصر أيضا تطبيق عمل الورديات ومراجعة كل جداول الصيانة الدورية لشبكات التوزيع استعدادا لأى زيادة متوقعة فى الأحمال خلال شهر رمضان، وتوفير وحدات ديزل حديثة متنقلة لتوفير التغذية البديلة في أي مكان قد يحدث فيه عطل أو حادث طارئ يؤدى إلى قطع تيار التغذية المباشرة، حيث يتم استخدام تلك الوحدات عندما يتسبب العطل فى انقطاع التغذية الأساسية والبديلة في المنشآت الحيوية مثل محطات المياه والصرف الصحي والمستشفيات.

خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بشركات التوزيع

كما شددت الشركة علي توفير خدمات شحن  العدادات مسبقة الدفع من خلال ورديات منتظمة لجميع مراكز الشحن على مستوى فروع شركات التوزيع بما يضمن توفير الخدمة باستمرار لدى العملاء، فضلا عن متابعة بلاغات وشكاوى المواطنين لرصد أى شكوى أولا بأول والتي تصل عبر الخط الساخن لشكاوى الكهرباء على الرقم الموحد ( ١٢١)  على مدار ٢٤ ساعة وأيضا المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء يمكن من خلالها الإبلاغ عن الأعطال .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الكهرباء وزارة الكهرباء والطاقة الأكشاك الكهربائية موجة الطقس السئ الشركة القابضة لكهرباء مصر

مواد متعلقة

وزير التموين يكشف عن توجيه السيسي بشأن سارقي الكهرباء

نقل الكهرباء تطلق منصة رقمية جديدة لتحسين أداء محطات بنبان الشمسية

وزير الكهرباء: آليات مختلفة لخفض الفقد والتصدي لظاهرة سرقة التيار

الشركة المصرية لنقل الكهرباء تبحث خطوات الربط الكهربائي لمحطة الضبعة النووية على الشبكة الموحدة
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار يسجل 4760 جنيها

زلزال يضرب شمال غرب حلوان وبيان عاجل من البحوث الفلكية

اتنصب عليهم في 632 ألف جنيه، 15 ضحية جديدة لمنصة “FBC” في الجيزة

السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على أمن واستقرار العراق

علاء مبارك يحيي ذكرى رحيل والده الخامسة (فيديو وصور)

السيسي وعمار الحكيم يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وإنهاء الاحتلال للأراضي السورية

جمال مبارك يحيي ذكرى وفاة والده من داخل ضريحه (صور)

ارتفاع جديد في سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025

منوعات

المزيد

روسيا تبتكر أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء ويحدد هدفه بكاميرا

نتفليكس تتكفل بتكاليف سفر كارلا صوفيا جاسكون للأوسكار رغم فضح عنصريتها

جواب بخط عبد الناصر يدفع محمد سليم لجمع الطوابع البريدية النادرة للرئيس الراحل

مركبة تبحث عن الماء في صحراء القمر الجليدية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم عدد سحرة فرعون؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

متى يجوز قصر الصلاة وجمعها؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية