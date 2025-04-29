وصول المعدات الثقيلة والكباشات للبحث عن مفقودين أسفل أنقاض عقار أسيوط المنهار (فيديو)

وصلت قبل قليل اللوادر والكباشات لموقع انهيار منزل بحي غرب أسيوط للبحث عن مفقودين أسفل الأنقاض وذلك بعد نجاح قوات الحماية المدنية في توسعة الطريق وإدخال المعدات الثقيلة لموقع الانهيار.

البحث عن مفقودين أسفل أنقاض عقار أسيوط

وتواصل قوات الحماية المدنية بأسيوط بمساعدة الأهالي والمعدات الثقيلة جهودها في البحث عن ناجين أو ضحايا من أسفل الأنقاض من خلال رفع آثار الانهيار.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل قديم ومتهالك مأهول بالسكان بجسر الصليبة بحي غرب أسيوط.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 4 طوابق.

وأشارت التحريات الأولية أن المنزل انهار على 4 أسر مكونة وتم استخراج 7 مصابين.



تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًّا بمحيط الانهيار فيما تبحث قوات الحماية المدنية عن ناجين أو ضحايا آخرين أسفل الانهيار.

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