الثلاثاء 29 أبريل 2025
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ضبط سكر ناقص الوزن ولحوم فاسدة وتحرير 232 محضرا خلال حملة تموينية بأسيوط

حملة تموينية بأسيوط،
حملة تموينية بأسيوط، فيتو

 قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أنه تم ضبط سكر ناقص الوزن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 232 محضرا خلال حملات تموينية شنتها مديرية التموين ومختلف إداراتها الخارجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، لافتًا إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام كافة المنشآت بالقوانين والقرارات التموينية بهدف حماية جمهور المستهلكين وضمان تقديم سلع تموينية وفقًا للمعايير الصحية وحماية صحة وحقوق المواطنين. 

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات التموينية وكافة الأجهزة المعنية‏‎ لتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق بصفة دورية بكافة مراكز وأحياء المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة قد شنت عدة حملات بالتنسيق مع إدارتها بالمراكز والأحياء، وبالاشتراك مع المقدم أحمد على رئيس مباحث التموين والرائد أحمد عبدالكريم وكيل الإدارة تضمنت المرور والتفتيش على المخابز البلدية والسياحية والمخابز الافرنجية والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتى.

 

تحرير 232 محضرا تموينيا متنوعا 

 حيث أسفرت الحملات عن تحرير 232 محضرا تموينيا متنوعا، حيث تم في مجال الأسواق ضبط 361 كيلو لحوم وفراخ وعجينة حواوشي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و37 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، و350 كيلو سكر بدون فواتير، وتحرير 4 محاضر سكر ناقص الوزن، و4 محاضر تصرف في سلع تموينية، و400 كيلو سكر، و245 زجاجة زيت، وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر سجائر أزيد من السعر، وتحرير 52 محضر غلق تجار تموينيين ومشروع جمعيتي، وتحرير 56 محضر عدم الإعلان عن اسعار المقررات التموينية، وتحرير 13 محضر عدم إعلان عن أسعار للمحلات والمقاهى والمطاعم والمحال التجارية.

ضبط سلع منتهية الصلاحية وأسمدة مغشوشة في حملة تموينية بأسيوط (صور)

ضبط 1200 زجاجة مياه غازية غير مطابقة وتحرير 454 محضر في حملة تموينية بأسيوط

جدير بالذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم وهي أرقام الخطوط الساخنة (114) أو (2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

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