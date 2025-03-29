السبت 29 مارس 2025
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خارج الحدود

البرهان: لا تفاوض مع مليشيات الدعم السريع ولا تراجع عن هزيمتها

البرهان
البرهان

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت: لا تفاوض مع مليشيات الدعم السريع.

البرهان يصر على مواصلة الحرب على الدعم السريع 


وأضاف البرهان : نتقدم بالشكر إلى المقاتلين من جميع المناطق والخلفيات الذين ساندوا جيشنا ضد المتمردين ولن تكتمل فرحة النصر إلا بالقضاء على آخر متمرد في آخر بقعة من أرض السودان.
 

وتابع: لن نفرط في تضحيات شهدائنا ونقف على مسافة واحدة من جميع السودانيين والحرب فعلت بالسودان والشعب أسوأ ما تفعله الحروب ولا تراجع عن هزيمة وسحق مليشيات الدعم السريع.

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