البرهان: لا تفاوض مع مليشيات الدعم السريع ولا تراجع عن هزيمتها

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت: لا تفاوض مع مليشيات الدعم السريع.

البرهان يصر على مواصلة الحرب على الدعم السريع



وأضاف البرهان : نتقدم بالشكر إلى المقاتلين من جميع المناطق والخلفيات الذين ساندوا جيشنا ضد المتمردين ولن تكتمل فرحة النصر إلا بالقضاء على آخر متمرد في آخر بقعة من أرض السودان.



وتابع: لن نفرط في تضحيات شهدائنا ونقف على مسافة واحدة من جميع السودانيين والحرب فعلت بالسودان والشعب أسوأ ما تفعله الحروب ولا تراجع عن هزيمة وسحق مليشيات الدعم السريع.

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