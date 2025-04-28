الإثنين 28 أبريل 2025
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أخبار مصر

رئيس مجلس السيادة السوداني يصل القاهرة للقاء السيسي

الفريق أول الركن
الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم الإثنين إلى القاهرة.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود استعادة الاستقرار والتنمية بالسودان، والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية.

وتهدف الزيارة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين السودان ومصر ومناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس مجلس السيادة الانتقالي
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