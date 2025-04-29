خبير بالشأن الأفريقي يكشف: 4 دلالات استراتيجية لزيارة البرهان لمصر

قال الدكتور محمد رشوان، الخبير بالشأن الأفريقي: إن زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى القاهرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل متغيرات حاسمة تشهدها الساحة السودانية والإقليمية، فالزيارة تتزامن مع التقدم العسكري النوعي الذي أحرزه الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع، لا سيما في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، وهو ما يعزز من موقف البرهان التفاوضي والسياسي إقليميًا ودوليًا.

رغبة القيادة السودانية في حصد اعتراف سياسي بشرعية الجيش لإدارة المرحلة الانتقالية

وأكد الدكتور محمد رشوان، فى تصريح لـ"فيتو"، تعكس دلالات التوقيت رغبة واضحة لدى القيادة السودانية في حصد اعتراف سياسي أكبر بشرعية الجيش في إدارة المرحلة الانتقالية، بعد أن كانت البلاد تعاني من تشرذم في مواقف الأطراف الإقليمية والدولية تجاه أطراف الصراع؛ فمصر تمثل، في هذا السياق، مركز ثقل إقليمي وعربي لا غنى عنه لضمان إعادة دمج السودان ضمن النظام العربي والأفريقي الرسمي، بعيدًا عن محاولات التدخل أو التقسيم التي تتزعمها قوى دولية وإقليمية معروفة.

توقيت الزيارة يكشف عن إدراك البرهان لأهمية اللحظة الجيوسياسية

وواصل حديثه، قائلا: علاوة على ذلك، فإن توقيت الزيارة يكشف عن إدراك البرهان لأهمية اللحظة الجيوسياسية، حيث تتزايد المخاطر المرتبطة بملفات إقليمية كبرى مثل الأمن المائي في حوض النيل مع استمرار إثيوبيا في انتهاج سياسات فرض الأمر الواقع عبر سد النهضة، ومن ثم، فإن تنسيق المواقف مع مصر، خاصة في قضايا المياه والحدود والأمن الإقليمي، بات ضرورة استراتيجية وليست مجرد خيار دبلوماسي.

الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد

وتابع: تسعى زيارة البرهان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف طويلة الأمد، أبرزها:

تأمين الدعم المصري والدولي لعملية إعادة إعمار السودان، بما يشمل انخراط الشركات المصرية في مشاريع إعادة البناء.

إرساء شراكة أمنية موسعة تضمن ضبط الحدود، مكافحة تهريب السلاح، والتعاون في مجالات التدريب العسكري.

بلورة رؤية مشتركة للأمن المائي بين القاهرة والخرطوم، بما يحول دون استخدام نهر النيل كورقة ضغط سياسية ضد البلدين.

تحييد التدخلات الإقليمية الضارة عبر إعادة تفعيل مظلة التنسيق السوداني- المصري- العربي في ملفات القرن الأفريقي.

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