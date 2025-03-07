عبد المحسن سلامة: أدعو للهدوء وعدم الدخول في خلافات بانتخابات الصحفيين

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح لمقعد نقيب الصحفيين بانتخابات التجديد النصفي، إن انتخابات النقابة هي عُرس ديمقراطي، داعيًا أنصاره للهدوء، وعدم الدخول في خلافات، والالتزام بميثاق الشرف الصحفي، وقانون النقابة، ولائحتها الداخلية، لتخرج الانتخابات بمفهوم يليق بالصحفيين والنقابة، مؤكدًا ضرورة أن يلتزم المرشحون بالعمل النقابي، دون تجريح، أو الالتفات لأشياء تعكّر الصفو الانتخابي.

المشهد الانتخابي لنقابة الصحفيين

وأضاف: "أؤيد ما قاله جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أننا لسنا وحدنا في كل مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي، بل تحتوي على أعضاء من جميع فئات المجتمع، يجب أن نقدّم صورة مُثلى تليق بالصحفيين، وتجعلنا دائمًا محل ثقة من الفئات المختلفة، هذه ليست أول أو آخر معركة انتخابية، بل ستنتهي الانتخابات، وسنعود جميعنا أصدقاءً، نرجو منكم الهدوء، والتركيز على الانتخابات".

انعقاد انتخابات نقابة الصحفيين

وأضاف أن جميع المرشحين توافقوا على اختيار يوم 2 مايو، لعقد الجمعية العمومية والانتخابات؛ وذلك اتساقًا مع ظروف أعياد المسلمين والمسيحيين، وعدم إجهاد الزملاء الصحفيين في الحشد المتوالي.

مخالفات انتخابات الصحفيين

وطالب "سلامة" من اللجنة المشرفة على الانتخابات، تشكيل لجنة لرصد مخالفات العملية الانتخابية، وإحالتها للجنة التحقيق، وذلك اعتبارًا من اليوم.

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