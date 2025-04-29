انطلاق فعاليات معسكر برنامج "ستارز - مكون ريادة الأعمال" بمحافظة بورسعيد

انطلقت فعاليات معسكر برنامج "ستارز - مكون ريادة الأعمال" بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار البرنامج التدريبي الشبابي "ستارز: خطوات نحو تحقيق نجاح حقيقي"، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يعد المرحلة الثانية من البرنامج بمحافظة بورسعيد.

يُقام المعسكر خلال الفترة من 26 إلى 29 إبريل 2025، بالمدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد، بمشاركة مجموعة متميزة من شباب الجامعات والخريجين، في إطار جهود بناء القدرات وتنمية مهارات الشباب، وتأهيلهم لتطوير مشروعاتهم المختلفة.

ويتضمن المعسكر مجموعة من الأنشطة التدريبية وورش العمل المكثفة التي تركز بشكل أساسي على تدريبهم على مفهوم ريادة الأعمال، بالإضافة الى تنمية المهارات القيادية، وبناء فرق العمل، وتعزيز قدرات التفكير الإبداعي لديهم.

ويأتي هذا المعسكر ضمن سلسلة الفعاليات المستمرة لبرنامج "ستارز"، الذي يهدف إلى إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.