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انطلاق فعاليات معسكر برنامج "ستارز - مكون ريادة الأعمال" بمحافظة بورسعيد

فعاليات معسكر برنامج
فعاليات معسكر برنامج "ستارز - مكون ريادة الأعمال"، فيتو

 انطلقت فعاليات معسكر برنامج "ستارز - مكون ريادة الأعمال" بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار البرنامج التدريبي الشبابي "ستارز: خطوات نحو تحقيق نجاح حقيقي"، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يعد المرحلة الثانية من البرنامج بمحافظة بورسعيد.

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 يُقام المعسكر خلال الفترة من 26 إلى 29 إبريل 2025، بالمدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد، بمشاركة مجموعة متميزة من شباب الجامعات والخريجين، في إطار جهود بناء القدرات وتنمية مهارات الشباب، وتأهيلهم لتطوير مشروعاتهم المختلفة.

 ويتضمن المعسكر مجموعة من الأنشطة التدريبية وورش العمل المكثفة التي تركز بشكل أساسي على تدريبهم على مفهوم ريادة الأعمال، بالإضافة الى تنمية المهارات القيادية، وبناء فرق العمل، وتعزيز قدرات التفكير الإبداعي لديهم. 

ويأتي هذا المعسكر ضمن سلسلة الفعاليات المستمرة لبرنامج "ستارز"، الذي يهدف إلى إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية مصر 2030.

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بورسعيد مكتبه الإسكندرية بالمدينة الشبابية الجامعات

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