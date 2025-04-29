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محافظات

وقف تراخيص المخالفين، محافظ الدقهلية في حملة صباحية على سيارات السرفيس والتاكسي (صور)

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في حملة علي السيارات والتاكسي يالمنصورة

 تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم شوارع المدينة، عقب تفقده لديوان حي غرب المنصورة، واستوقف عددا من سيارات السرفيس، والتاكسي، للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة، وتحدث إلى عدد من الركاب للتعرف منهم على مدى التزام السيارات بخط السير وعدم رفع الأجرة، أو تقسيم خط سير السيارة.

محافظ الدقهلية في حملة صباحية على سيارات السرفيس والتاكسي

 وأكد محافظ الدقهلية على السائقين بالالتزام بخطوط السير، ووضع الملصق بتعريفة الركوب الجديدة 4 جنيهات، ووجه لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الحي باتخاذ إجراءات وقف الترخيص في حالة رفع الأجرة أو تقسيم خط سير السيارة، أو تغيير خط السير، حفاظا على مصالح المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

 

حملات مرورية يومية على سيارات الأجرة للخطوط المختلفة

ووجه محافظ الدقهلية لإدارة المرور بشن حملات مرورية يومية على سيارات الأجرة للخطوط المختلفة، وسيارات الأجرة التاكسي، للتأكد من الالتزام بخط السير والأجرة المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات أو تجاوزات.

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