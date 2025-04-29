الثلاثاء 29 أبريل 2025
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خارج الحدود

مصرع 22 شخصا في حريق مطعم بالصين

حريق فى الصين، فيتو
حريق فى الصين، فيتو

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل قبل قليل باندلاع حريق في مطعم شمال شرقي الصين تسبب فى مصرع 22 شخصا.

الصين والولايات المتحدة لم يعقدا أي مشاورات 

وعلى الجانب الأخر أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أمس الإثنين، عن معارضتها استخدام واشنطن الإكراه الاقتصادي لإلحاق الضرر بمصالح الدول الأخرى.

و فاجأت وزارة الخارجية الصينية  الأسواق ببيان حازم الأحد الماضى، أكدت فيه أن "الصين والولايات المتحدة لم يعقدا أي مشاورات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية".

أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة

وأشارت  إلى أن ما تداولته وسائل الإعلام بشأن انعقاد اجتماعات هو مجرد "أخبار كاذبة" لا أساس لها من الصحة.

وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرد من البيت الأبيض، مؤكدًا أن "اجتماعًا عقد بالفعل صباح اليوم بين الجانبين"، دون أن يحدد هوية المشاركين أو مستوى التمثيل الدبلوماسي.

وأضاف ترامب بنبرة ساخرة: "ربما نكشف عن الأسماء لاحقًا، لكنهم اجتمعوا هذا الصباح، ونحن نجتمع مع الصين".

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الصين حريق في مطعم شمال شرقي الصين اندلاع حريق واشنطن الخارجية الصينية الرسوم الجمركية

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