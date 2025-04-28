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خارج الحدود

خارجية الصين: نرفض استخدام واشنطن الإكراه الاقتصادي لإلحاق الضرر بالدول الأخرى

الصين،فيتو
الصين،فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، عن معارضتها استخدام واشنطن الإكراه الاقتصادي لإلحاق الضرر بمصالح الدول الأخرى.

وفي سياق آخر، فاجأت وزارة الخارجية الصينية  الأسواق ببيان حازم أمس، أكدت فيه أن "الصين والولايات المتحدة لم يعقدا أي مشاورات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية".

وأشارت  إلى أن ما تداولته وسائل الإعلام بشأن انعقاد اجتماعات هو مجرد "أخبار كاذبة" لا أساس لها من الصحة.

وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرد من البيت الأبيض، مؤكدًا أن "اجتماعًا عقد بالفعل صباح اليوم بين الجانبين"، دون أن يحدد هوية المشاركين أو مستوى التمثيل الدبلوماسي.

وأضاف ترامب بنبرة ساخرة: "ربما نكشف عن الأسماء لاحقًا، لكنهم اجتمعوا هذا الصباح، ونحن نجتمع مع الصين".

 

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