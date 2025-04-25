سي إن إن: الصين تلغي الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأمريكية

ذكرت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها اليوم الجمعة، نقلا عن شركات متخصصة في سلاسل التوريد، أن الصين ألغت بالكامل الرسوم الجمركية على وارداتها من بعض أشباه الموصلات المصنعة في الولايات المتحدة.

الصين تلغي الرسوم الجمركية على بعض أشباه الموصلات الأمريكية



وقالت تشين شاولينج، مديرة شركة Zhengnenliang Supply Chain المتخصصة في الاستيراد في حديثها مع شبكة سي إن إن : "علمت يوم الخميس أن الرسوم المفروضة على ثمانية أنواع من الدوائر المتكاملة. قد خفضت إلى الصفر".

يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك سابقا أن الولايات المتحدة قامت بإعفاء مؤقت للواردات الإلكترونية وأشباه الموصلات من الرسوم المماثلة، وذلك لأن الإدارة الأمريكية تخطط لفرض رسوم قطاعية منفصلة خلال الأشهر المقبلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في 2 أبريل الجاري مرسوما بفرض رسوم متبادلة على الواردات من دول أخرى، بنسبة أساسية بلغت 10%. وبحلول 9 أبريل الجاري، بدأت الولايات المتحدة بتطبيق رسوم أعلى على 57 دولة تم حسابها بناء على العجز التجاري الأمريكي مع كل دولة لتحقيق التوازن.

لكن ترامب أعلن لاحقا في 9 أبريل أن أكثر من 75 دولة لم تتخذ إجراءات انتقامية وطلبت مفاوضات، لذا سيتم تطبيق الرسوم الأساسية البالغة 10% لمدة 90 يوما على جميع الدول باستثناء الصين.

وبعد سلسلة من الإجراءات، وصلت الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية على البضائع الصينية إلى 125%، بينما فرضت الصين رسوما مماثلة بنسبة 125% على المنتجات الأمريكية.

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