صحة الإسماعيلية تعلن افتتاح عيادة للعظام بمستشفى الحميات

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة، فى محافظة الإسماعيلية، افتتاح عيادة العظام بمستشفى حميات الإسماعيلية لتحسين مستوى الأداء والتيسير على المواطنين وتقديم خدمة طبية متكاملة.

تقديم خدمات طبية مميزة

وقالت الدكتورة داليا نور الدين مدير إدارة الطب العلاجى أن مستشفى حميات الإسماعيلية تقدم خدمة طبية متميزة وتخدم قطاع كبير من المواطنين بإفتتاح عيادة العظام.



كما تم إضافة خدمة طبية جديدة بالمستشفي،فضلا عن توافر عيادة العلاج الطبيعي لمزيد من المتابعة الطبية فى حالة الحاجة لذلك.

مواعيد عمل عيادة العظام

وأشارت إلى أن مواعيد العمل بعيادة العظام في مستشفى حميات الإسماعيلية هى يوم الثلاثاء من كل أسبوع،من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرًا،كما توفر المستشفى خدمة الكشف بعيادة العلاج الطبيعى بمعرفة نخبة متميزة من أخصائي العلاج الطبيعي بالمستشفى.

يُذكر أن مستشفى حميات الإسماعيلية تضم 159 سرير و26 سرير عناية مركزة وتوفر 28 جهاز تنفس صناعى لتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية ممكنه للمرضى.

على صعيد أخر، كانت أطلقت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، الحملة التنشيطية للصحة الإنجابية، والتي تقام بالمجان، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والدكتورة مرڤت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة الاهتمام بصحة المرأة والحرص على تقديم المساعدة والمشورة الصحيحة في مجال تنظيم الأسرة.

التوسع في خدمات تنظيم الأسرة

ومن جانبها قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن الحملة التنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية تهدف إلى التوسع فى إتاحة خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية وفق الخطة العاجلة للسكان والتنمية لتحسين الخصائص السكانية للمناطق ذات المؤشرات السكانية المنخفضة،وكذلك المناطق المحرومة من الخدمة؛ لرسم مسار أكثر استدامة لصحة الأجيال المقبلة.

تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة

وقالت الدكتورة إيمان الحماقى، مدير إدارة تنمية الأسرة بالإسماعيلية، إنه سيتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة بمعرفة فريق طبى متخصص فضلًا عن جلسات المشورة والتوعية لأهمية المباعدة بين الولادات وتشجيع الولادة الطبيعية والتغذية السليمة للأم الحامل وغيرها.

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