الأحد 27 أبريل 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود إدارة البيئة في التفتيش على المحال المخالفة (صور)

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

قامت إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، بالمرور على عدد من المحال التجارية، التي تعمل في مجال بيع الدواجن الطازجة واللحوم المجمدة ومحال بيع وشوي الأسماك ومحال بيع المأكولات الشعبية والمخابز.

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الهدف من الحملة

 ويهدف المرور إلى رفع الوعي البيئي والحفاظ على البيئة والتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

تنظيم حملة بالاشتراك مع الوحدة المحلية 

ومن جانبها قالت مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تنظيم حملة بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير وقسم الإشغالات والمعاملات، ومركز إصدار تراخيص المحال العامة وإدارة شئون البيئة بالمركز والمدينة، بالقيام بالتفتيش على تلك المحال في مركز ومدينة أبوصوير. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

تنفيذ خطة شئون البيئة 

وأضافت أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن خطة إدارة شئون البيئة للوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة بكل نشاط بالمراكز والمدن بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف هذه الاشتراطات. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة توعية أصحاب المحال التجارية من الأضرار الناجمة من عدم تطبيق الاشتراطات البيئية وضرورة الحفاظ على البيئة. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

 

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