الجمعة 25 أبريل 2025
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محافظات

وفاة أحد المصابين في حادث إطلاق محام النار على شقيقه بالإسماعيلية

جانب من مكان الحادث،
جانب من مكان الحادث، فيتو

توفي أحد المجني عليهما في حادث إطلاق النار، الذى وقع ظهر اليوم بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته جراء الحادث.

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بسبب خلافات قديمة، محامٍ يطلق النار على شقيقه وابنه بالإسماعيلية

إطلاق اعيرة نارية 

وشهد مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، حادثا مأساويا حيث أطلق محام النار على شقيقه وابن شقيقه، إثر خلافات عائلية قديمة تجددت بين الأطراف، وتم نقلهما إلى مستشفى فايد التخصصي في حالة حرجة. 
 وكان اللواء محمد عامر مدير مساعد وزير الداخلية  أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا يفيد قيام شعبان عبد اللاه محامٍ حر بإصابة شقيقه وابنه بطلق ناري.
  

انتقال الأجهزة الأمنية  

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وشرطة مركز فايد في محافظة الإسماعيلية إلى موقع الحادث، والذي أسفر الحادث عن إصابة كلا من على عبد اللاه علي ٦٥ عامًا، عمر علي عبد اللاه ٤٣ عامًا، كما تم ضبط الجاني.
 
نقل المصابين إلى المستشفى 
 
ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المجني عليهما إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقى اللازم.

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية فايد مركز ومدينة فايد اطلاق اعيرة نارية أمن الإسماعيلية

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