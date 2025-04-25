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صحة الإسماعيلية تعلن انطلاق الحملة التنشيطية لخدمات الصحة الإنجابية

حملة الصحة الانجابية،فيتو
حملة الصحة الانجابية،فيتو

تطلق مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، الحملة التنشيطية للصحة الإنجابية.  

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وتقام الحملة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والدكتورة مرڤت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة وتنفيذًا لتوجيهات اللوا أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية بضرورة الاهتمام بصحة المرأة والحرص على تقديم المساعدة والمشورة الصحيحة في مجال تنظيم الأسرة. 

 

التوسع في خدمات تنظيم الأسرة 

ومن جانبها قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن الحملة التنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية تهدف إلى التوسع فى إتاحة خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية وفق الخطة العاجلة للسكان والتنمية لتحسين الخصائص السكانية للمناطق ذات المؤشرات السكانية المنخفضة،وكذلك المناطق المحرومة من الخدمة؛ لرسم مسار أكثر استدامة لصحة الأجيال المقبلة. 

 

تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة 

وقالت الدكتورة ايمان الحماقى، مدير إدارة تنمية الأسرة بالإسماعيلية، أنه سيتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة بمعرفة فريق طبى متخصص فضلًا عن جلسات المشورة والتوعية لأهمية المباعدة بين الولادات وتشجيع الولادة الطبيعية والتغذية السليمة للأم الحامل وغيرها.
 

خريطة حملة الصحة الإيجابية بالإسماعيلية 

 

وأشارت إلى أن الحملة التنشيطية ستقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع مدن ومراكز الاسماعيلية على النحو التالى: 

 

ويشمل ا️لإسبوع الاول فى الفترة من ٢٦ أبريل وحتي ٣٠ أبريل بمركز ومدينة القنطرة غرب،ابو صوير، القصاصين الصحية والتل الكبير. 

 

وسيتم تقديم خدمة إضافية للمنتفعات بالحملة يوم الاتنين الموافق ٢٨ إبريل بمنطقة الرياح بالقنطرة غرب بالكشف بعيادة الباطنة وعيادة الجلدية بالمجان، ويشمل الاسبوع الثاني الفترة من ٤ مايو وحتي ٨ مايو بمركز ومدينة الإسماعيلية، فايد،القنطرة غرب، القنطرة شرق. 

 

 

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