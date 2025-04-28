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تعرف على أماكن توزع أسطوانات الغاز بالأسعار الرسمية في الإسماعيلية

اسطوانات الغاز، فيتو
اسطوانات الغاز، فيتو

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، توزيعها لأسطوانات الغاز المنزلي بالسعر الرسمي.  

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وسيتم توفير سيارات توزيع الاسطوانات في الأماكن التالية بالإسماعيلية مركز ومدينة الإسماعيلية أمام الوحدة المحلية لقرية الضبعية، وبمركز ومدينة فايد أمام الكبسولة، وبمركز ومدينة القصاصين أمام رئاسة المدينة، وأمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، وأمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير. 
 

وكانت قد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، يوم السبت الماضي، بتوزيع أسطوانات الغاز المنزلي بعدد من المناطق، بمركز ومدينة القنطرة غرب، ومدينة الإسماعيلية، وقرية كسفريت وذلك بالأسعار الرسمية المقررة.

 

الإعلان عن أماكن سيارات بيع الاسطوانات 

وقالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، أنه سيتم الإعلان "على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية" خلال الأيام القادمة عن أماكن تمركز سيارات بيع أسطوانات الغاز المتنقلة بكافة مراكز المحافظة.

 

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية 

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتوفير أسطوانات الغاز للمواطنين وضمان وصولها لجميع المواطنين بكافة الأماكن. 

 

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، شنت عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.   

 

نتائج الحملات المكبرة 

ومن جانبها قالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن تحرير 42  مخالفة تموينية.    

 

وأضافت أن حملات  المرور على محطات خدمة تموين السيارات؛ لمراقبة ومتابعة حركة تداول المواد البترولية.  

 

استقرار الحالة التموينية بالإسماعيلية 

ولفتت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، إلى أن الحالة التموينية مستقرة دون وجود أي معوقات.

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الاسماعيلية بالاسماعيلية بيع الاسطوانات فايد قرية كسفريت مركز ومدينة الاسماعيلية

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