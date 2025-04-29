جهود مكثفة للبحث عن طفلة مفقودة أسفل أنقاض عقار أسيوط المنهار (فيديو)

عقار أسيوط المنهار، تواصل قوات الحماية المدينة بمحافظة أسيوط أعمال الحفر للبحث عن طفلة ما زالت مفقودة أسفل الأنقاض وذلك بعد نجاح قوات الحماية المدنية في توسعة الطريق وإدخال المعدات الثقيلة لموقع الانهيار.

انهيار منزل مأهول بالسكان بحي غرب أسيوط

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل قديم ومتهالك مأهول بالسكان بمنطقة جسر الصليبة بحي غرب.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة بأسيوط وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 4 طوابق.



وأشارت التحريات الأولية أن المنزل انهار على 4 أسر وتم استخراج 7 مصابين وجارٍ البحث عن طفلة مفقودة من أسفل الأنقاض.



تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة وفرضت قوات الشرطة كردون أمني بمحيط الانهيار فيما تبحث قوات الحماية المدنية عن طفلة مفقودة أسفل الانهيار.

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