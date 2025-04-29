إنقاذ 7 أشخاص والبحث عن ضحايا أسفل أنقاض عقار أسيوط المنهار (صور)

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط من إنقاذ 7 أشخاص مصابين أسفل انهيار منزل مكون من 4 طوابق بحي غرب أسيوط بمنطقة الشادر وجارٍ اتخاذ اللازم والبحث عن ناجين أو ضحايا آخرين أسفل الانقاض.

انهيار منزل مأهول بالسكان بأسيوط

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز قسم أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل قديم مأهول بالسكان بحي غرب أسيوط بمنطقة جسر التراب.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة بأسيوط وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 4 طوابق.

وأشارت التحريات الأولية أن المنزل انهار على سكانه وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمديرية أمن أسيوط من إنقاذ وإخراج 7 أشخاص من أسفل الانقاض سيدتين و3 رجال وطفلين بحالة جيدة وجاري البحث عن ناجين أو ضحايا آخرين أسفل الأنقاض.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وفرضت قوات الشرطة كردون أمني بمحيط الانهيار فيما تبحث قوات الحماية المدنية عن ناجين أو ضحايا آخرين أسفل الانهيار.

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