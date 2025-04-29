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لضيق الشوارع، البحث يدويا عن ضحايا أسفل عقار أسيوط المنهار لحين إدخال المعدات الثقيلة (فيديو)

البحث عن ناجين أسفل
البحث عن ناجين أسفل أنقاض انهيار منزل بأسيوط، فيتو

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمديرية أمن أسيوط جهودها في البحث يدويا عن مفقودين أسفل أنقاض انهيار منزل بمنطقة جسر بحي غرب أسيوط وخاصة لكون الشوارع الضيقة للغاية مما يعيق دخول المعدات الثقيلة من اللوادر والحفارات.

 

البحث يدويا عن مفقودين أسفل الأنقاض

وتقوم قوات الحماية المدنية بأسيوط بمساعدة الأهالي في البحث عن ناجين من أسفل الأنقاض يدويًّا من خلال رفع بعض آثار الانهيار لحين دخول المعدات الثقيلة لموقع المنزل المنهار.

 

انهيار منزل مأهول بالسكان بأسيوط 

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قسم أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل قديم ومتهالك مأهول بالسكان بمنطقة حسر الصليبة بحي غرب.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 4 طوابق.

وأشارت التحريات الأولية أن المنزل انهار على 4 أسر وتم استخراج 7 مصابين وجاري البحث عن باقي السكان.

انهيار منزل مأهول بالسكان في أسيوط والبحث عن ناجين أسفل الأنقاض

انهيار منزل نتيجة انفجار خط طرد صرف صحي بأسيوط وغرق العقارات المجاورة (صور)


تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي  وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة وفرضت قوات الشرطة كردون أمني بمحيط الانهيار فيما تبحث قوات الحماية المدنية عن ناجين أو ضحايا آخرين أسفل الانهيار.

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