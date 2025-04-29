انهيار منزل مأهول بالسكان في أسيوط والبحث عن ناجين أسفل الأنقاض

انهار منزل مكون من ٣ طوابق بحي غرب أسيوط بمنطقة الشادر والبحث عن ناجين أو ضحايا أسفل الأنقاض.

بلاغ بانهيار منزل مأهول بالسكان

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز قسم أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل قديم ومتهالك مأهول بالسكان بحي غرب أسيوط.

البحث عن ضحايا أو ناجين أسفل الأنقاض

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة بأسيوط وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 3 طوابق.

وفرضت قولت الحماية المدنية ومديرية أمن أسيوط كردون أمني بمحيط المنزل المنهار.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المنزل انهار على سكانه وجاري البحث عن ناجين أو ضحايا أسفل الأنقاض.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وفرضت قوات الشرطة كردون أمني بمحيط الانهيار فيما تبحث قوات الحماية المدنية عن ناجين أو ضحايا آخرين أسفل الانهيار.

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