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انهيار جزئي لمنزل في المنيا

انهيار جزئي لمنزل
انهيار جزئي لمنزل قديم في المنيا دون وقوع إصابات، فيتو

شهد أحد مراكز محافظة المنيا، منذ قليل، انهيارًا جزئيًّا لمنزل قديم، دون تسجيل أي إصابات بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

 

انهيار جزئي لمنزل قديم في المنيا دون وقوع إصابات 

تلقى مركز العمليات الأمنية بلاغًا عن انهيار جزئي للمنزل، وعلى الفور، انتقلت فرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع، وتبين أن الانهيار حدث في عقار قديم دون أن يُسجل أي خسائر بشرية.

 

انهيار منزل في المنيا 

تم فرض كردون أمني حول العقار وفصل المرافق عنه، وتحرر محضر بالواقعة لإحالة الأمر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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