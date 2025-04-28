الإثنين 28 أبريل 2025
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خارج الحدود

حماس: مداولات محكمة العدل تكشف استخدام الاحتلال التجويع كسلاح ضد المدنيين

حماس
حماس

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن مداولات محكمة العدل الدولية فضحت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، واستخدامه سياسة التجويع كأداة حرب ضد المدنيين في قطاع غزة.

وشددت الحركة على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات السابقة الصادرة عن المحكمة، والتي تجاهلها الاحتلال بشكل متعمد عبر استمراره في ارتكاب جريمة الإبادة بحق الفلسطينيين.


المقاومة الفلسطينية: تفكيك أجهزة تجسس زرعها الاحتلال في غزة

كشف مصدر في المقاومة الفلسطينية عن تفكيك عدد من أجهزة التنصت والتتبع البصري التي زرعها الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن من بين الأجهزة التي جرى اكتشافها وتفكيكها، جهازًا خفيا موضوعًا داخل حجر بناء، يحتوي على معدات تنصت وكاميرا مراقبة.

وأكد أن الأجهزة الأمنية التابعة للمقاومة تواصل جهودها لإحباط محاولات العدو في رصد تحركات القادة واستهدافهم.

فيما أعلنت مصادر طبية في غزة استشهاد 36 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، 30 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.  

 

غارات على خيمة تؤوي نازحين

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غارات على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة، مما أدى إلى وقوع عدد من المصابين.

وفي السياق ذاته استهدفت غارة إسرائيلية فلسطينيين غربي خان يونس جنوب قطاع غزة وأوقعت عدد من الجرحى.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة عن سقوط 71 شهيدا ونقل 153 مصابا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.  
وأوضحت صحة غزة، أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52314 شهيدا

وكشفت صحة غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52314 شهيدا و117792 مصابا منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

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حماس محكمة العدل الدولية الاحتلال حركة المقاومة الإسلامية
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