أوروبا تغرق في الظلام وترجيحات بهجوم سيبراني، ما القصة ؟

غرقت إسبانيا وعدة دول أوروبية في الظلام إثر انقطاع كامل للتيار الكهربائي، مما شل القارة العجوز، وأصاب مفاصل الحياة بالشلل التام.

وتوقفت المطارات وأغلقت الطرق السريعة، وتجمدت حركة القطارات ومترو الأنفاق، وانطفأت إشارات المرور، مع انقطاع شبه كامل للهاتف المحمول وتباطؤ حاد في تدفق الرسائل.

توقفت المطارات وتجمدت حركة القطارات

وأكدت مصادر رسمية في البرتغال لوسائل الإعلام المحلية أن الانقطاع شمل البلاد بأسرها، في حين أوردت تقارير مماثلة من إسبانيا، وفق ما نقلته "يورو نيوز".

انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال

من جانبه، صرح رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، على موقع "إكس"، بأنه لا يوجد في الوقت الحالي دليل على أن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال ناجم عن هجوم إلكتروني.

وأضاف كوستا، البرتغالي الجنسية، أن شركات توزيع الكهرباء في البلدين تعمل على معرفة السبب واستعادة إمدادات الكهرباء، نقلا عن "وكالة الأنباء الألمانية".

وذكرت شركة توزيع الكهرباء الإسبانية "ريد إلكتريكا" على موقع "إكس" أنه تم استعادة التيار الكهربائي في مناطق عديدة بشمال وجنوب وغرب إسبانيا.

ترجيحات بأن انقطاعات الكهرباء تعود إلى هجوم سيبراني

ورجحت الحكومة البرتغالية أن انقطاعات الكهرباء تعود إلى هجوم سيبراني، بينما قالت شركة "كهرباء البرتغال" إن ظاهرة جوية نادرة في إسبانيا سبب الانقطاعات.

وأعلنت شركة "ريد إليكتريكا" الإسبانية لتوليد الكهرباء، اليوم الاثنين، أن شبه الجزيرة الأيبيرية تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي.

وأضافت أن الحادث قيد التقييم، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه.

ويبلغ عدد سكان الدولتين معا أكثر من 50 مليون نسمة. ولم يتضح على الفور عدد المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (أر تي في إي) إن انقطاعا واسع النطاق للتيار الكهربائي طال عدة مناطق من البلاد حوالي الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى إظلام غرفة أخبارها ومقر البرلمان الإسباني في مدريد ومحطات المترو في جميع أنحاء البلاد.

وقدرت شركة تشغيل شبكة الكهرباء في إسبانيا، الاثنين، إن الأمر سيستغرق ما بين ست وعشر ساعات لإعادة التيار بعد الانقطاع الشامل الذي أثر على شبه الجزيرة الأيبيرية بأكملها منذ الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش.

وقال إدواردو برييتو، مدير العمليات في شبكة الكهرباء الإسبانية، لإذاعة كادينا سير "يمكننا الحديث عن تأخير يتراوح بين 6 و10 ساعات إذا سارت الأمور على ما يرام. وقد تم بالفعل إصلاح بعض نقاط الإمداد".

فقدان شبكات الهواتف المحمولة

وعلى إثر الانقطاع، توقف مطار باراخاس الدولي في مدريد عن العمل، فيما شكا المواطنون في إسبانيا والبرتغال من فقدان شبكات الهواتف المحمولة، وامتدت الأزمة لتصيب مطارات أخرى بالشلل. ولم تسلم المستشفيات من وطأة الكارثة، حيث تأثرت عملياتها الحيوية، بما في ذلك مستشفى "لا باز" الشهير في مدريد.

اجتماع طارئ للحكومة الإسبانية

في تطور متسارع، اجتمعت الحكومة الإسبانية بشكل طارئ في قصر مونكلوا لمتابعة تداعيات الأزمة. وأصدرت السلطات نداءً عاجلًا للمواطنين تطلب فيه عدم الاتصال برقم الطوارئ 112 إلا في الحالات القصوى، لتخفيف الضغط الهائل على شبكات الطوارئ.

وامتد تأثير العطل إلى إمارة أندورا والمناطق الفرنسية المحاذية للحدود الإسبانية، قبل أن ترد تقارير إضافية عن تأثر بعض مناطق بلجيكا.

ورغم أن أسباب الحادث لم تتضح بعد، أعلنت شركتا "إنديسا" و"إيبردرولا"، وهما أكبر مزودي الكهرباء في إسبانيا، عن فتح تحقيقات عاجلة لكشف ملابسات الأزمة.

وفي المقابل، أشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن الخلل مرتبط بمشاكل طارئة في الشبكة الكهربائية الأوروبية، مما أدى إلى ارتباك الشبكات الوطنية في شبه الجزيرة الإيبيرية.

من جانبها، رجحت الشركة الوطنية للكهرباء في البرتغال (REN) أن يكون حريق هائل اندلع في جنوب غرب فرنسا، بجبل ألاريك، قد ألحق أضرارًا جسيمة بخط كهرباء عالي الجهد يربط بين مدينتي بيربينيان وناربون، ما فاقم من تفاقم الأزمة.

هجمات سيبرانية

وفي تطور بالغ الخطورة، رجحت بروكسل أن تكون القارة العجوز تتعرض لـ"موجة غير مسبوقة من الهجمات الإلكترونية"، مستهدفة 15 دولة أوروبية، في واحدة من أعنف الهجمات السيبرانية في التاريخ.

واتهمت وكالات الأمن الأوروبية مجموعات مدعومة من الدولة الروسية بالوقوف وراء هذه الهجمات، رغم أن الكرملين سارع إلى نفي الاتهامات، معتبرًا إياها "لا أساس لها من الصحة واستفزازية".

وفي تصريح حازم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "إنه هجوم مباشر على السيادة الأوروبية"، مؤكدة أن الرد سيكون عبر "الوحدة والقوة والمرونة".

وفي إسبانيا، شددت الحكومة إجراءاتها، وعقدت اجتماعًا طارئًا لمواجهة الأزمة غير المسبوقة، والتي ألقت بظلالها أيضًا على المستشفيات، حيث اضطرت السلطات إلى تأجيل العديد من العمليات الجراحية.

كما ناشدت المديرية العامة للسياحة المواطنين الامتناع عن السفر، فيما كررت إدارة الطوارئ مناشدتها بالاكتفاء بالاتصال برقم 112 للحالات الحرجة فقط.

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