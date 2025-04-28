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خارج الحدود

رويترز: المحادثات التي تستضيفها ‎القاهرة بشأن غزة تشهد تقدما كبيرا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وكالة «رويترز»، بأن المحادثات التي تستضيفها ‎القاهرة بشأن غزة تشهد تقدمًا كبيرًا.

 

غارات على خيمة تؤوي نازحين

في سياق آخر، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غارات على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة، مما أدى إلى وقوع عدد من المصابين. 

وفي السياق ذاته استهدفت غارة إسرائيلية فلسطينيين غربي خان يونس جنوب قطاع غزة وأوقعت عدد من الجرحى. 

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة عن سقوط 71 شهيدًا ونقل 153 مصابًا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت صحة غزة، أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52314 شهيدا 

وكشفت صحة غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52314 شهيدًا و117792 مصابًا منذ السابع من أكتوبر عام 2023. 

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